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«Вашингтон» — «Каролина»: смотреть онлайн матч НХЛ

Сегодня, 17:54 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин

В ночь на 4 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится в гостях с «Каролина Харрикейнз». Поединок в Роли начнется в 01:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно смотреть в паблике ВКонтакте NHL Republic.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шесть шайб в текущем сезоне и уступает в команде по этому показателю только Коннору Макмайклу. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 13 очков.

На счету Овечкина на данный момент 859 шайб и он на 35 голов отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

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«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, «Каролина» расположился на 5-й строчке в турнирной таблице.

Фото: Sports Illustrated.
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    Источник: HR Новости







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