«Вашингтон» — «Каролина»: смотреть онлайн матч НХЛ

В ночь на 4 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится в гостях с «Каролина Харрикейнз». Поединок в Роли начнется в 01:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию матча можно смотреть в паблике ВКонтакте NHL Republic.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шесть шайб в текущем сезоне и уступает в команде по этому показателю только Коннору Макмайклу. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 13 очков.
На счету Овечкина на данный момент 859 шайб и он на 35 голов отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
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«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, «Каролина» расположился на 5-й строчке в турнирной таблице.
Фото: Sports Illustrated.