HR Новости

Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 08:07 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на понедельник, 4 ноября, состоялись семь матчей в рамках регулярного чемпионата.

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

Лучшие бомбардиры на сегодня:

Сэм Райнхарт («Флорида») – 21 (10+11)
Кирилл Капризов («Миннесота») – 21 (7+14)
Кейл Макар («Колорадо») – 21 (5+16)
Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 20 (10+10)
Натан Маккиннон («Колорадо») – 20 (6+14)
Марк Стоун («Вегас») – 20 (5+15)

Расписание матчей НХЛ:

5 ноября: 04:00 Нэшвилл – Лос-Анджелес, 04:30 Эдмонтон – Нью-Джерси.

6 ноября: 03:00 Торонто – Бостон, 03:00 Каролина – Филадельфия, 03:00 Баффало – Оттава, 03:00 Монреаль – Калгари, 03:30 Айлендерс – Питтсбург, 04:00 Виннипег – Юта, 04:00 Миннесота – Лос-Анджелес, 04:00 Сент-Луис – Тампа-Бэй, 05:00 Колорадо – Сиэтл, 06:00 Анахайм – Ванкувер, 06:30 Сан-Хосе – Коламбус.
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    Источник: HR Новости







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