HR Новости

«Трасса» (2024): смотреть онлайн, дата выхода сериала

Сегодня, 08:57 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Трасса

Героиня Карины Разумовской отпраляется в курортный город на поиски приемной дочери, которая отправилась искать настоящих родителей. В это же время в этом городе подросток расстреливает свою спящую семью. Связь между эти событиями предстоит выяснить следователю в исполнении Анны Михалковой.

Премьера сериала «Трасса» состоялась 5 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko. В первый день показали две серии, новые выходили каждую неделю по четвергам.

Дата выхода серий:

3-я серия — 12 сентября

4-я серия — 19 сентября

5-я серия — 26 сентября

6-я серия — 3 октября

7-я серия — 10 октября

8-я серия — 17 октября

9-я серия — 24 октября

10-я серия — 31 октября (заключительная)

Смотреть бесплатно онлайн: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Трасса» и выбирайте сайт для просмотра (в адресе должно быть слово lordfilm).

Жанр — драма, триллер.

Режиссер — Душан Глигоров.

Страна — Россия.

В главных ролях — Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Геннадий Смирнов.

Фото: Okko.
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    Источник: HR Новости







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