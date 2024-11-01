HR Новости

Кубок России по футболу 2024/2025: расписание матчей плей-офф

Сегодня, 09:15 Автор: Андрей Моисеев




С 5 по 6 ноября состоятся первые матчи 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу.

В первый день «Спартак» встретится с «Ростовом» (18:30 мск), московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» (20:45). На следующий день «Рубин» примет дома с ЦСКА (18:30), «Зенит» проведет поединок в Санкт-Петербурге с «Ахматом» (20:45).

Ответные матчи пройдут 26 ноября.

Махачкалинское «Динамо», «Химки», «Краснодар» и «Акрон» выступят в Пути регионов.

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Итоговая турнирная таблица группового этапа Кубка России по футболу сезона 2024/2025 выглядит следующим образом.

Итоговая турнирная таблица Кубка России по футболу
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    Источник: HR Новости







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