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Лига чемпионов 2024/2025: расписание матчей, таблица

Сегодня, 09:23 Автор: Андрей Моисеев




В четвертом туре Лиги чемпионов по футболу сезона 2024/2025 состоятся 18 матчей. Выделим наиболее интересные из них.

Во вторник, 5 ноября, «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Болоньей» (23:00 мск). «Реал» встретится на своем поле с «Миланом»,  «Ливерпуль» примет дома «Байер», «Лилль» – «Ювентус», «Спортинг» – «Манчестер Сити», «Боруссия» Д – «Штурм».

На следующий день лидер турнирной таблицы «Астон Вилла» сыграет в Брюгге. «ПСЖ» встретится в этот вечер с «Атлетико», «Црвена Звезда» – с «Барселоной», «Бавария» – с «Бенфикой», «Интер» – с «Арсеналом».

Турнирная таблица лидеров Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 после 3-го тура выглядит следующим образом.

Турнирная таблица Лиги чемпионов по футболу на сегодня

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С нового сезона правами на показ Лиги чемпионов обладает стриминговый сервис Okko, так что бесплатных трансляций на «Матч ТВ» больше не будет.

Завершится первый этап главного клубного турнира Европы 29 января 2025 года.
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    Источник: HR Новости







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