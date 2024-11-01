Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

В понедельник, 4 ноября, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.
«ХК Сочи» уступил на своем льду «Спартаку» (1:3), «Куньлунь» выиграл в овертайме у СКА (2:1).
«Торпедо» победило в гостях московское «Динамо» (5:4 Б), «Витязь» обыграл в Минске местное «Динамо» (4:1).
Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 5 ноября выглядит следующим образом.
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Расписание ближайших матчей:
5 ноября: 12:00 Амур – Авангард, 12:30 Адмирал – Металлург Мг, 15:00 Сибирь – Салават Юлаев, 17:30 Барыс – Ак Барс.
6 ноября: 19:00 Локомотив – Торпедо, 19:30 Динамо М – Витязь.