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Турнирная таблица АПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 09:47 Автор: Андрей Моисеев




С 2 по 4 ноября, состоялись матчи очередного тура чемпионата Англии по футболу. Приводим результаты самых важных игр.

«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» (0:1), «Манчестер Сити» уступил «Борнмуту» (1:2), «Ливерпуль» выиграл дома у «Брайтона» (2:1).

«Тоттенхэм» победил в Лондоне «Астон Виллу» (4:1), «Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Челси» (1:1), «Ноттингем Форест» обыграл «Вест Хэм» (3:0).

Турнирная таблица АПЛ сезона 2024/2025 после 10-го тура выглядит следующим образом.

Турнирная таблица АПЛ 2024 2025 на сегодня

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Расписание матчей 11-го тура:

9 ноября: 18:00 Вулверхэмптон – Саутгемптон, 18:00 Вест Хэм – Эвертон, 18:00 Кристал Пэлас – Фулхэм, 18:00 Брентфорд – Борнмут, 20:30 Брайтон – Манчестер Сити, 23:00 Ливерпуль – Астон Вилла.

10 ноября: 17:00 Тоттенхэм – Ипсвич, 17:00 Ноттингем Форест – Ньюкасл, 17:00 Манчестер Юнайтед – Лестер, 19:30 Челси – Арсенал.
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    Источник: HR Новости







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