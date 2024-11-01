Карта Курской области: граница с Украиной, карта боевых действий

Сегодня, 10:02 Автор: Андрей Моисеев

Карта боевых действий в Курской области на 5 ноября:

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

4 ноября. За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре БМП «Bradley» производства США, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Фото: Google Карты, АиФ.