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Карта Курской области: граница с Украиной, карта боевых действий

Сегодня, 10:02 Автор: Андрей Моисеев




Карта Курской области, граница с Украиной

Районы Курской области на границе с Украиной

Карта боевых действий в Курской области на 5 ноября:

Карта боевых действий в Курской области на 5 ноября

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

4 ноября. За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре БМП «Bradley» производства США, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Фото: Google Карты, АиФ.
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