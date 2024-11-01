«Вашингтон» — «Нэшвилл»: смотреть онлайн матч НХЛ

Сегодня, 11:35 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на 7 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится в гостях с «Нэшвилл Предаторз». Поединок в Роли начнется в 03:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн: прямую трансляцию матча можно смотреть в паблике ВКонтакте NHL Republic.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил семь шайб в текущем сезоне и сравнялся в команде по этому показателю с Коннором Макмайклом. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 14 очков.

На счету Овечкина на данный момент 860 шайб и он на 34 гола отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

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«Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице Запада.

Фото: Sports Illustrated.