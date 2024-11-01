«Противостояние» (2024): смотреть онлайн, дата выхода сериала

Сегодня, 13:05 Автор: Андрей Моисеев

Полковник Костенко и его помощник отправляются в командировку в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк похож на случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны.

Премьера сериала «Противостояние» состоялась 26 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах «Кино1ТВ», Иви и «Кинопоиск». На первых двух площадках сразу выложили все восемь серий, а на «Кинопоиске» новые эпизоды выходят еженедельно по четвергам.

Дата выхода новых серий:

8-я серия — 7 ноября (заключительная)

Интересный факт: сериал снят по одноименной повести Юлиана Семенова, которая вышла в 1979 году.

Жанр — детектив.

Режиссер — Тимур Алпатов.

Страна — Россия.

В главных ролях — Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская, Денис Нурулин, Игорь Хрипунов, Дмитрий Куличков.

Смотреть бесплатно онлайн: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Противостояние» и выбирайте подходящий сайт (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm).

Фото: Иви.