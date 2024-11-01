HR Новости

Когда выборы президента в США, кто победит в 2024 году

Сегодня, 18:18 Автор: Андрей Моисеев




Выборы президента США в 2024 году

Выборы президента США проходят 5 ноября 2024 года. Основная борьба развернется между кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию.

По прогнозам газеты The New York Times, которая поддерживает демократов, Харрис наберет 49% голосов, у Трампа будет 48%. По данным известной платформы рынков предсказаний Polymarket, Трамп получит 59,3%, Харрис — 40,7%.

Более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.

Фото: Известия.
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    Источник: HR Новости







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