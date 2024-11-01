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Вирус Коксаки: симптомы у детей, группы риска, меры профилактики

Сегодня, 18:55 Автор: Андрей Моисеев




Вирус Коксаки: симптомы у детей

Вирус Коксаки, вспышка которого произошла на турецких курортах, изучается с 1946 года. Впервые его открыли в небольшом американском городе Коксаки в штате Нью-Йорк.

Вирус передается контактным, воздушно-капельным и оральным путем.

Основные симптомы — высокая температура до 40 °С, которая держится до 3-4 дней; увеличение лимфоузлов, лихорадка, боль в горле, тошнота, рвота; сыпь на ладонях, стопах слизистой рта.

В группу риска входят дети до 10 лет, пожилые люди с ослабленным иммунитетом, люди с иммунодефицитом, отдыхающие на курортах, где были зафиксированы случаи заболевания.

Меры профилактики — мыть руки, фрукты и овощи; пить кипяченую или воду в бутылках; не касаться лица в общественных местах; термическая обработка продуктов.

Фото: Life.ru.
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    Источник: HR Новости







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