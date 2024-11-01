Результаты матчей КХЛ 2024/2025, турнирная таблица, расписание

Сегодня, 20:11 Автор: Андрей Моисеев

Во вторник, 5 ноября, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Амур» проиграл на своем льду «Авангарду» (1:2), «Адмирал» уступил в овертайме «Металлургу» (2:3 ОТ).

«Салават Юлаев» выиграл по буллитам у «Сибири» (3:2 Б), «Ак Барс» победил в гостях «Барыс» (2:1 Б).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 6 ноября выглядит следующим образом.

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Расписание матчей:

6 ноября: 19:00 Локомотив – Торпедо, 19:30 Динамо М – Витязь.

7 ноября: 12:00 Амур – Металлург Мг, 12:30 Адмирал – Авангард, 17:00 Динамо Мн – Салават Юлаев, 17:00 Барыс – Автомобилист, 19:30 ЦСКА – Спартак, 19:30 Нефтехимик – Ак Барс, 19:30 СКА – ХК Сочи.