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В Брянской области впервые объявили ракетную опасность: показать на карте

Вчера, 22:50 Автор: Андрей Моисеев




Показать на карте Брянскую область в России

Карта Брянской области и граница с Украиной

Если смотреть на карту России, Брянская область расположена к югу-западу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра около 482 км.

Население Брянска составляет 373 тысячи человек.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, протяженность границы составляет 350 км. Недалеко от границы расположены города Стародуб и Трубчевск, а также поселки Климово, Белая Березка, Суземка и Погар.

Во вторник, 5 ноября, в Брянской области впервые объявили ракетную опасность, сообщает управление МЧС по региону. Через полчаса, в 21:46 объявлен отбой ракетной опастности.

Фото: Google Карты.
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