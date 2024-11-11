Разговоры о важном: тема на 11 ноября 2024 года

Сегодня, 08:34 Автор: Андрей Моисеев

Десятый в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 11 ноября 2024 года, будет посвящен теме «Твой вклад в общее дело».

Цель урока — расширение знаний обучающихся о важности налогов для функционирования страны, понимание того, что уплата налогов способствует благополучию государства и общества. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Темы «Разговоры о важном» на ноябрь 2024 года:

18 ноября — С заботой к себе и окружающим.

25 ноября — День матери.