«Жить жизнь» 2 сезон: смотреть онлайн, дата выхода сериала

Сегодня, 10:40 Автор: Андрей Моисеев

Продолжение популярной драмы с Любовью Аксеновой в главной роли. Во втором сезоне зрители узнают, кто кем на самом деле манипулирует.

2 сезон сериала «Жить жизнь»

Премьера 2 сезона популярного сериала «Жить жизнь» состоялась 12 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре START. В первый день показали две серии, новые выходят каждую неделю по четвергам.

Дата выхода новых серий:

10-я серия — 7 ноября

11-я серия — 14 ноября (заключительная)

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась на платформе START 13 апреля 2023 года. Всего в первом сезоне было снято восемь серий.

1 сезон: 13 апреля — 25 мая 2023 (8 серий)

2 сезон: 12 сентября — 14 ноября 2024 (11 серий)

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Жанр — драма, триллер

Режиссеры — Артем Аксененко, Михаил Вайнберг.

Страна — Россия.

В главных ролях — Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Евгений Шварц, Юрий Чурсин, Александра Ребенок, Игорь Гордин.

Интересный факт: сериал снят по одноименному роману Анны Богинской, который был издан в 2015 году.

Фото: START.