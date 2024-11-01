Выборы президента США 2024 на карте: Трамп объявил о победе

Сегодня, 11:11 Автор: Андрей Моисеев

Выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года. Основная борьба развернулась между кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию.

Более 76 миллионов избирателей отдали свои голоса по почте или досрочно.

Решающим будет исход голосования в семи колеблющихся штатах, где ни одна из партий не имеет явного перевеса. На выборах 2024 года к таким штатам относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Данные на 14:30 мск: после обработанных на данный момент бюллетеней у Камалы Харрис 224 голоса, у Дональда Трампа — 277. Победитель должен набрать 270 голосов выборщиков.

Дональд Трамп объявил о победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.

Фото: РИА Новости.