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Выборы президента США 2024 на карте: Трамп объявил о победе

Сегодня, 11:11 Автор: Андрей Моисеев




Выборы президента США в 2024 году

Выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года. Основная борьба развернулась между кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию.

Более 76 миллионов избирателей отдали свои голоса по почте или досрочно.

Решающим будет исход голосования в семи колеблющихся штатах, где ни одна из партий не имеет явного перевеса. На выборах 2024 года к таким штатам относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Данные на 14:30 мск: после обработанных на данный момент бюллетеней у Камалы Харрис 224 голоса, у Дональда Трампа — 277. Победитель должен набрать 270 голосов выборщиков.

Дональд Трамп объявил о победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.

Фото: РИА Новости.
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    Источник: HR Новости







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