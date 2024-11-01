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Где находятся на карте Энергодар и Запорожская АЭС

Сегодня, 15:27 Автор: Андрей Моисеев




Запорожская атомная электростанция на карте

Энергодар на карте Запорожской области

Если смотреть на карту Запорожской области, ЗАЭС расположена к юго-западу от областного центра, на левом берегу Днепра.

Атомная электростанция в городе Энергодар была введена в эксплуатацию в 1984 году. На сегодняшний день это самая крупная электростанция в Европе.

В городе Энергодар проживают 53 тысячи человек.

6 ноября. ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Фото: Google Карты.
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