Где находятся на карте Энергодар и Запорожская АЭС

Если смотреть на карту Запорожской области, ЗАЭС расположена к юго-западу от областного центра, на левом берегу Днепра.
Атомная электростанция в городе Энергодар была введена в эксплуатацию в 1984 году. На сегодняшний день это самая крупная электростанция в Европе.
В городе Энергодар проживают 53 тысячи человек.
6 ноября. ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Фото: Google Карты.