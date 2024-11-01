HR Новости

Вирус Коксаки атаковал девять регионов России: симптомы, профилактика

Сегодня, 15:43 Автор: Андрей Моисеев




Вирус Коксаки: симптомы у детей

Вирус Коксаки, вспышка которого произошла на турецких курортах, изучается с 1946 года. Впервые его открыли в небольшом американском городе Коксаки в штате Нью-Йорк.

Вирус передается контактным, воздушно-капельным и оральным путем.

Основные симптомы — высокая температура до 40 °С, которая держится до 3-4 дней; увеличение лимфоузлов, лихорадка, боль в горле, тошнота, рвота; сыпь на ладонях, стопах слизистой рта.

В группу риска входят дети до 10 лет, пожилые люди с ослабленным иммунитетом, люди с иммунодефицитом, отдыхающие на курортах, где были зафиксированы случаи заболевания.

Меры профилактики — мыть руки, фрукты и овощи; пить кипяченую или воду в бутылках; не касаться лица в общественных местах; термическая обработка продуктов.

6 ноября. Случаи заболевания зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Удмуртии, Брянской, Владимирской, Калужской и Московской областях, сообщают «Известия».

Фото: Getty Images.
Читайте также:

  • Вирус Марбург: симптомы, стоит ли есть бананы?
  • ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС: симптомы, количество заболевших
  • Показать Белек на карте Турции: вспышка неизвестного вируса
    •













    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Подробная карта Донецкой области с городами и поселками
    Вирус Коксаки атаковал девять регионов России: симптомы, профилактика
    Где находятся на карте Энергодар и Запорожская АЭС
    Не давайте детям: Роскачество назвало худшие марки энергетиков
    Где находится Максимовка на карте Донецкой области
    Где находится Антоновка на карте Донецкой области
    Где находится на карте завод «Мотор Сич» в Запорожье
    Выборы президента США 2024 на карте: Трамп объявил о победе
    «Жить жизнь» 2 сезон: смотреть онлайн, дата выхода сериала
    Дрон ВСУ долетел до Каспийска: показать на карте, сколько километров


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru