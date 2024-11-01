HR Новости

Подробная карта Донецкой области с городами и поселками

Сегодня, 20:03 Автор: Андрей Моисеев




Карта Донецкой области, ДНР

Бахмут, Часов Яр, Константиновка на карте ДНР

Покровск, Селидово на карте Донецкой области

Курахово, Угледар на карте ДНР

Если смотреть на карту, Донецкая область (ДНР) расположена на новых территориях России к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 850 километров.

В Донецке проживает 919 тысяч жителей.

Донецкая область на западе граничит с Запорожской и Днепропетровской областями, на севере — с Харьковской областью, на востоке — с Луганской областью и Ростовской областями.

2 ноября освобожден поселок Кураховка. 3 ноября освобожден поселок Вишневое. 6 ноября освобождено село Антоновка и поселок Максимовка (Минобороны).

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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