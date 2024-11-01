«Комбинация» (2024): смотреть сериал онлайн

История создания популярной в начале 90-х группы «Комбинация». Первую в СССР женскую группу создали бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин в исполнении Никиты Кологривого и композитор Виталий Окороков.
Интересные факты: Павел Прилучный сыграл мужа Алены Апиной, продюсера Александра Иратова; дочь Натальи Шишининой от второго брака, Ульяна Кравец, играет в сериале роль своей матери.
Премьера состоялась в пятницу, 6 сентября 2024 года, в онлайн-кинотеатре Wink. В первый день показали одну серию, новые выходили еженедельно по четвергам.
Расписание выхода серий:
1-я серия — 6 сентября
2-я серия — 12 сентября
3-я серия — 19 сентября
4-я серия — 26 сентября
5-я серия — 3 октября
6-я серия — 10 октября
7-я серия — 17 октября
8-я серия — 24 октября (заключительная)
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Жанр — биография, драма, комедия, музыка.
Режиссер — Никита Власов.
Страна — Россия.
Актеры — Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин.
Фото: Wink.