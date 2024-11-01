Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей, результаты

Вчера, 22:46 Автор: Андрей Моисеев

Во среду, 6 ноября, состоялись два матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Локомотив» обыграл по буллитам «Торпедо» (2:1 Б), московское «Динамо» переиграло «Витязь» (4:3).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 7 ноября выглядит следующим образом.

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Расписание матчей:

7 ноября: 12:00 Амур – Металлург Мг, 12:30 Адмирал – Авангард, 17:00 Динамо Мн – Салават Юлаев, 17:00 Барыс – Автомобилист, 19:30 ЦСКА – Спартак, 19:30 Нефтехимик – Ак Барс, 19:30 СКА – ХК Сочи.

8 ноября: 19:30 Динамо М – Лада, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Северсталь.