«Триггер» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн, дата выхода сериала

В третьем сезоне популярного российского сериала главный герой в исполнении Максима Матвеева возвращается в Москву, чтобы помочь пациентам своими оригинальными методами. Кто Артем Стрелецкий — гениальный психолог или манипулятор?
Интересные факты: слово «триггер» можно перевести как «спусковой крючок» и «приводить в действие». Другими словами — нечто, что приводит в действие, провоцирует событие. Около 500 тысяч раз киноманы набирали в поиске название сериала во множественном числе — «триггеры».
Премьера 3 сезона сериала «Триггер» состоялась 19 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск». Новые серии выходят каждую неделю по четвергам.
Дата выхода новых серий:
8-я серия — 7 ноября (заключительная)
Жанр — драма.
Режиссеры — Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.
Страна — Россия.
В главных ролях — Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.
Смотреть бесплатно онлайн: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Триггер» и выбирайте подходящий (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm) сайт для просмотра сериала.
Фото: Кинопоиск.