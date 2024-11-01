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«Мосгаз. Дело №10: Метроном» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 06:41 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Мосгаз 10 Метроном

Очередной сезон популярного сериала «Мосгаз» продолжает рассказывать о трудовых буднях и личной жизни майора московской милиции Ивана Черкасова. Герой Андрея Смолякова теперь в отставке.

10 сезон сериала «Мосгаз»

Премьера 10 сезона сериала «Мосгаз» состоялась 4 ноября 2024 года на Первом канале. Новые серии можно смотреть в эфире телеканала в 22:00 мск или на официальном сайте в это же время.

Расписание выхода серий:

1-я серия — 4 ноября
2-я серия — 5 ноября
3-я серия — 6 ноября
4-я серия — 7 ноября
5-я серия — 11 ноября
6-я серия — 12 ноября
7-я серия — 13 ноября
8-я серия — 14 ноября (заключительная)

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась на Первом канале 29 октября 2012 года. Всего в каждом из 10-ти сезонов было снято восемь серий, исключение составил второй сезон («Палач», 10 серий).

Все серии 10 сезона можно смотреть онлайн на платформе Okko. Для бесплатного просмотра наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Мосгаз» и выбирайте подходящий сайт (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm).

Жанр — детектив, криминал.

Страна — Россия.

Режиссеры — Евгений Звездаков.

В главных ролях — Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов.

Фото: Okko.
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    Источник: HR Новости







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