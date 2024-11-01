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НХЛ 2024/2025: таблица, расписание, результаты, смотреть онлайн

Сегодня, 08:03 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на четверг, 7 ноября, состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата. Приводим их результаты.

Вашингтон – Нэшвилл (3:2), Чикаго – Детройт (1:4), Эдмонтон – Вегас (2:4).

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

Лучшие бомбардиры на сегодня:

Натан Маккиннон («Колорадо») – 25 (6+19)
Кейл Макар («Колорадо») – 23 (5+18)
Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 22 (10+12)
Сэм Райнхарт («Флорида») – 21 (10+11)
Кирилл Капризов («Миннесота») – 21 (7+14)
Марк Стоун («Вегас») – 21 (6+15)

Где смотреть онлайн: прямые трансляции матчей НХЛ можно смотреть в паблике ВКонтакте NHL Republic.

Расписание ближайших матчей НХЛ:

8 ноября: 03:00 Бостон – Калгари, 03:00 Рейнджерс – Баффало, 03:00 Каролина – Питтсбург, 03:00 Оттава – Айлендерс, 03:00 Нью-Джерси – Монреаль, 03:00 Флорида – Нэшвилл, 03:30 Тампа-Бэй – Филадельфия, 04:00 Виннипег – Колорадо, 04:00 Даллас – Чикаго, 04:00 Сент-Луис – Юта, 06:30 Лос-Анджелес – Ванкувер, 06:30 Сан-Хосе – Миннесота.

9 ноября: 03:00 Торонто – Детройт, 03:30 Вашингтон – Питтсбург, 06:00 Анахайм – Миннесота, 06:00 Сиэтл – Вегас, 21:00 Баффало – Калгари, 23:00 Виннипег – Даллас.
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    Источник: HR Новости







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