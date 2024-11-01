HR Новости

Посмотреть карту Украины с областями и городами, границу с Россией

Сегодня, 09:07 Автор: Андрей Моисеев




Карта Украины и граница с Россией на карте с областями

Граница России и Украины:

Полная граница России и Украины

Карта боевых действий в зоне СВО на 7 ноября:

Карта боевых действий в зоне СВО на 7 ноября

Карта Украины с границами областей и крупными городами по состоянию на ноябрь 2024 года.

Красным цветом указана граница России и Украины с учетом вхождения в РФ Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная во времена СССР между двумя республиками имела длину 1974 км.

Со стороны России с Украиной граничат новые территории, а также Брянская (350 км), Курская (245 км) и Белгородские области (540 км).

Фото: Google Карты, АиФ.
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    Источник: HR Новости







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