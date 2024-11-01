Расписание матчей Кубка России по футболу 2024/2025, результаты

Сегодня, 10:18 Автор: Андрей Моисеев

С 5 по 6 ноября состоялись первые матчи 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу.

В первый день «Спартак» проиграл в Москве «Ростову» (0:1), московское «Динамо» уступило «Локомотиву» (1:2). В среду «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), «Зенит» крупно обыграл в Санкт-Петербурге «Ахмат» (3:0).

Интересный факт: в этом розыгрыше Кубка России «Зенит» в семи матчах забил 16 мячей и пропустил только два — от «Акрона».

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Ответные поединки пройдут в конце месяца.

26 ноября: 20:30 ЦСКА – Рубин.

27 ноября: 18:15 Ахмат – Зенит, 20:30 Ростов – Спартак.

28 ноября: 19:30 Локомотив – Динамо М.

Фото: РИА Новости.