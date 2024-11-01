Сериал «Трасса» (2024): смотреть онлайн все серии подряд

Героиня Карины Разумовской отпраляется в курортный город на поиски приемной дочери, которая отправилась искать настоящих родителей. В это же время в этом городе подросток расстреливает свою спящую семью. Связь между эти событиями предстоит выяснить следователю в исполнении Анны Михалковой.
Интересный факт: декорациями для событий сериала послужили улицы Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Минеарльных Вод.
Премьера сериала «Трасса» состоялась 5 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko. В первый день показали две серии, новые выходили каждую неделю по четвергам.
Дата выхода серий:
3-я серия — 12 сентября
4-я серия — 19 сентября
5-я серия — 26 сентября
6-я серия — 3 октября
7-я серия — 10 октября
8-я серия — 17 октября
9-я серия — 24 октября
10-я серия — 31 октября (заключительная)
Смотреть бесплатно онлайн все серии: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Трасса» и выбирайте сайт для просмотра (в адресе должно быть слово lordfilm).
Жанр — драма, триллер.
Режиссер — Душан Глигоров.
Страна — Россия.
В главных ролях — Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Геннадий Смирнов.
Фото: Okko.