«Триггер» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн, дата выхода сериала

Сегодня, 16:09 Автор: Андрей Моисеев

В третьем сезоне популярного российского сериала главный герой в исполнении Максима Матвеева возвращается в Москву, чтобы помочь пациентам своими оригинальными методами. Кто Артем Стрелецкий — гениальный психолог или манипулятор?

Премьера 3 сезона сериала «Триггер» состоялась 19 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Premier и на «Кинопоиске». Новые серии выходят каждую неделю по четвергам.

Дата выхода новых серий:

8-я серия — 7 ноября (заключительная)

Жанр — драма.

Режиссеры — Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.

Страна — Россия.

В главных ролях — Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.

Смотреть бесплатно онлайн: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Триггер» и выбирайте подходящий (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm) сайт для просмотра сериала.

Фото: Кинопоиск.