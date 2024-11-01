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Канал НТВ: смотреть онлайн прямой эфир, программа передач

Сегодня, 17:15 Автор: Андрей Моисеев




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В эфире федерального телеканала НТВ ежедневно транслируются новости, популярные ток-шоу и остросюжетные сериалы.

Пять дней подряд в эфире передачи «Утро. Самое лучшее» (06:30), «Чрезвычайное происшествие» (13:25), «За гранью» (16:45, кроме пт.) и «Место встречи» (14:00), ДНК (17:50, пт. — 16:45).

С понедельника по пятницу в сетке вещания канала информационные программы «Сегодня» (08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00) и «Сегодня в Москве» (16:20, 23:35).

В рабочие дни на текущей неделе НТВ показывает сериалы «Пес» (08:25, пт. — 09:25), «Комитет» (20:00) и «Скорая помощь» (22:15).

В пятницу вечером выходит в эфир «Жди меня» (17:55).

В субботу телезрители могут посмотреть следующие программы: 08:00, 16:00 Сегодня, 08:20 Поедем, поедим!, 09:20 Едим дома, 10:00 Сегодня в Москве, 10:20 Главная дорога, 11:00 Живая еда, 12:00 Квартирный вопрос, 13:00 Попутчик, 14:15 Секрет на миллион (Анита Цой), 16:20 ЧП. Расследование, 17:00 Своя игра, 18:00 Следствие вели..., 19:00 Центральное телевидение, 20:20 Ты не поверишь!, 21:20 Чудо, 23:05 Международная пилорама, 23:55 Захар Прилепин. Уроки русского, 00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса.

Смотреть прямой эфир НТВ онлайн можно на официальном сайте телеканала. Трансляция в хорошем качестве — до 1020p.

Самые популярные передачи на НТВ в период с 28 октября по 3 ноября: ДНК, сериал «Пальцы», «Жди меня», «Следствие вели...», «За гранью», «Аватар шоу», «Своя игра».

Фото: НТВ.
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