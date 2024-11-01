Турнирная таблица КХЛ 2024/2025 на сегодня

Вчера, 23:32 Автор: Андрей Моисеев

Во четверг, 7 ноября, состоялись семь матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025. Приводим их результаты.

Амур – Металлург Мг (1:2 ОТ), Адмирал – Авангард (3:2 ОТ), Динамо Мн – Салават Юлаев (3:2 Б), Барыс – Автомобилист (1:3), ЦСКА – Спартак (1:2), Нефтехимик – Ак Барс (1:4), СКА – ХК Сочи (2:5).

Турнирная таблица КХЛ на 8 ноября выглядит следующим образом.

Расписание матчей КХЛ:

8 ноября: 19:30 Динамо М – Лада, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Северсталь.

9 ноября: 10:00 Адмирал – Трактор, 10:30 Амур – Автомобилист, 13:30 Сибирь – Металлург Мг, 17:00 Торпедо – Салават Юлаев, 17:00 Витязь – ХК Сочи.