«Последний богатырь. Наследие» (2024) 8 серия: смотреть онлайн

Сегодня, 00:30 Автор: Андрей Моисеев

Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» происходит спустя 20 лет после событий, которые произошли в третьей части киноверсии.

Интересный факт: действие сказки происходит в Белогорье, но в реальности съемки происходили в специально построенных декорациях в Подмосковье около Химок, а также в различных районах Приэльбрусья.

Премьера состоялась в пятницу 27 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. В первый день показали первые две серии, новые выходят каждую неделю по пятницам.

Расписание выхода новых серий:

8-я серия — 8 ноября (заключительная)

Смотреть бесплатно онлайн: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм Последний богатырь Наследие» и выбирайте работающий сайт для просмотра (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm).

Жанр — фэнтези, комедия, приключения.

Режиссер — Антон Маслов.

Страна — Россия.

Актеры — Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов.

Фото: START.