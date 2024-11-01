HR Новости

Турнирная таблица НХЛ 2024/2025 на сегодня

Сегодня, 10:06 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на пятницу, 8 ноября, состоялись 12 матчей в рамках регулярного чемпионата. Приводим их результаты.

Бостон – Калгари (4:3 ОТ), Рейнджерс – Баффало (1:6), Каролина – Питтсбург (5:1), Оттава – Айлендерс (2:4), Нью-Джерси – Монреаль (5:3), Флорида – Нэшвилл (6:2), Тампа-Бэй – Филадельфия (1:2 Б), Виннипег – Колорадо (1:0), Даллас – Чикаго (3:1), Сент-Луис – Юта (2:4), Лос-Анджелес – Ванкувер (2:4), Сан-Хосе – Миннесота (2:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

Смотреть онлайн: прямые трансляции матчей НХЛ можно смотреть в паблике ВКонтакте NHL Republic.

Расписание ближайших матчей НХЛ:

9 ноября: 03:00 Торонто – Детройт, 03:30 Вашингтон – Питтсбург, 06:00 Анахайм – Миннесота, 06:00 Сиэтл – Вегас, 21:00 Баффало – Калгари, 23:00 Виннипег – Даллас.

10 ноября: 02:00 Флорида – Филадельфия, 03:00 Детройт – Рейнджерс, 03:00 Бостон – Оттава, 03:00 Сент-Луис – Вашингтон, 03:00 Торонто – Монреаль, 03:30 Айлендерс – Нью-Джерси, 04:00 Нэшвилл – Юта, 05:00 Лос-Анджелес – Коламбус, 05:00 Колорадо – Каролина, 06:00 Ванкувер – Эдмонтон.
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    Источник: HR Новости







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