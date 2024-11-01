«Дайте шоу» (2024): смотреть онлайн, дата выхода сериала

Сегодня, 08:36 Автор: Андрей Моисеев

Обычная девушка Вера в прямом эфире ток-шоу «Правда» обвиняет известного певца Кирилла Артемьева в изнасиловании. Но нужна ли организаторам шоу эта правда?

Оригинальный актерский состав в откровенной драме о подводных течениях телешоу-бизнеса.

Премьера сериала «Дайте шоу» состоялась 1 ноября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Иви и KION. В первый день были показаны первые две серии, новые будут выходить каждую неделю по пятницам.

Дата выхода новых серий:

3-я серия — 8 ноября

4-я серия — 15 ноября

5-я серия — 22 ноября

Заключительная, 8-я серия, выйдет 13 декабря.

Смотреть бесплатно онлайн: зайдите на страницу KION на RUTUBE (бесплатно 1-я серия) или наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Дайте шоу» и выбирайте подходящий сайт для просмотра сериала (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm).

Жанр — драма.

Режиссеры — Дмитрий Литвиненко, Ксения Чашей.

Страна — Россия.

В главных ролях — Милош Бикович, Олег Савостюк, Анастасия Красовская, Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков.

Фото: Иви.