«Вашингтон» — «Питтсбург»: смотреть онлайн матч НХЛ

Сегодня, 08:58 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на 9 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится на своем льду с «Питтсбург Пингвинз». Поединок в столице США начнется в 03:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн: прямую трансляцию матча можно смотреть в паблике ВКонтакте NHL Republic.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил восемь шайб в текущем сезоне и делит первое место в команде по этому показателю с Коннором Макмайклом. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 16 очков.

На счету Овечкина на данный момент 861 шайба и он на 33 гола отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Овечкин забьет в матче с «Питтсбургом»? Вам решать! Бонус от FONBET до 15 000 рублей новым игрокам

«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Питтсбург» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице.

Фото: Sports Illustrated.