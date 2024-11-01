HR Новости

«Жизнь по вызову» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 10:26 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Жизнь по вызову

Главный герой Александр Шмидт по прозвищу «Мэджик» в исполнении Павла Прилучного владеет элитным эскорт-агентством, решает проблемы с клиентами и пытается выяснить заказчика рейдерского захвата его бизнеса.

3 сезон сериала «Жизнь по вызову»

Премьера 3 сезона сериала «Жизнь по вызову» состоялась 30 августа 2024 года в онлайн-кинотеатре KION. Заключительная серия вышла в эфир 25 октября.

Интересный факт: во время съемок сериал планировали выпустить под названиями «Рынок шкур» и «Живая охота».

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатре KION 25 августа 2022 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 20 октября. В первом сезоне и двух других последующих было снято 10 серий.

1 сезон: 25 августа — 20 октября 2022 года (10 серий)

2 сезон: 1 сентября — 28 октября 2023 (10 серии)

3 сезон: 30 августа — 25 октября 2024 (10 серий)

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Жанр - драма.

Страна — Россия.

Режиссер — Сарик Андреасян.

В главных ролях — Павел Прилучный, Наталья Рудова, Олег Каменщиков, Виктория Богатырёва, Владимир Сычев, Кирилл Жандаров, Александр Яцко, Анна Чурина, Никита Кологривый.

Фото: KION.
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    Источник: HR Новости







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