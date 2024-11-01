«Экстрасенсы. Реванш» 2 сезон 10 серия: смотреть онлайн

Сегодня, 11:04 Автор: Андрей Моисеев

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» — развлекательное антинаучное реалити-шоу, в котором снимаются бывшие участники «Битвы экстрасенсов».

Съемки 2 сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» начались летом 2024 года, премьера состоялась в субботу 7 сентября на телеканале ТНТ.

Дата выхода новых серий:

09.11 18:30 — 10 (20) серия

10.11 15:50 — 10 (20) серия

16.11 18:30 — 11 (21) серия

17.11 15:50 — 11 (21) серия

В прямом эфире новые серии можно посмотреть по ТВ и онлайн на сайте ТНТ. Телеканал выкладывает новые выпуски в хорошем качестве на Rutube.

Премьера шоу состоялась на ТНТ 13 января 2024 года. Заключительная серия первого сезона вышла в марте. Всего в первом сезоне было снято 10 серий.

Телеканал — ТНТ.

Ведущий — Марат Башаров.

Жюри — Илья Ларионов и Вера Сотникова (принимали участие в первом сезоне), Влад Череватый и Олег Шепс.

Фото: ТНТ.