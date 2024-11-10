«Звезды в джунглях» 8 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 12:06 Автор: Андрей Моисеев

Шоу «Звезды в джунглях» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные актеры, блогеры, журналисты и юмористы выживают в джунглях Латинской Америки.

Съемки 6 сезона шоу «Звезды в джунглях» прошли летом 2024 года в Колумбии, премьера состоялась в воскресенье, 22 сентября, на телеканале ТНТ.

Дата выхода новых серий:

10.11 18:30 — 8 выпуск

11.11 09:00 — 8 выпуск

17.11 18:30 — 9 выпуск

18.11 09:00 — 9 выпуск

Заключительная 15-я серия выйдет в эфир 29 декабря.

Смотреть бесплатно онлайн: новые серии можно в прямом эфире на сайте ТНТ. Телеканал выкладывает новые выпуски в хорошем качестве на Rutube.

Реалити-шоу планировали назвать «Однажды в джунглях», но организаторы решили в последний момент встроить программу в линейку реалити-франшизы «Звезды в…».

Телеканал — ТНТ.

Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова.

Александр Волохов, Алена Блин, Дана Борисова, Даниил Вахрушев, Дарья Блохина, Евгения Кривцова, Игорь Чехов, Лерчек, Натан, Филипп Воронин.

Фото: ТНТ.