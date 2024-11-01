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«Субстанция» (2024): смотреть фильм онлайн

Сегодня, 15:33 Автор: Андрей Моисеев




Фильм Субстанция 2024 с Деми Мур в главной роли

Создатели популярного фитнес-шоу решают заменить стареющую ведущую на более молодую. Главная героиня в исполнении 61-летней Деми Мур решает принять экспериментальный препарат, чтобы стать на несколько десяткой лет моложе. Правда, есть одно но — лекарство действует всего одну неделю.

Интересный факт: режиссер картины признался, что основным для него источником вдохновения послужил роман «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

Фильм вышел на экраны 19 мая 2024 года, в России премьера состоялась 19 сентября. при бюджете в 17,5 млн долларов.

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Оригинальное название — The Substance.

Жанр — драма, ужасы.

Страна — Великобритания, Франция.

Режиссер — Корали Фаржа.

Актеры — Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд, Эдвард Хэмилтон-Кларк, Гор Абрамс, Оскар Лесаж.

Фото: Blacksmith.
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    Источник: HR Новости







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