«Мосгаз. Дело №10: Метроном» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 20:19 Автор: Андрей Моисеев

Очередной сезон популярного сериала «Мосгаз» продолжает рассказывать о трудовых буднях и личной жизни майора московской милиции Ивана Черкасова. Герой Андрея Смолякова теперь в отставке.

10 сезон сериала «Мосгаз»

Премьера 10 сезона сериала «Мосгаз» состоялась 4 ноября 2024 года на Первом канале. Новые серии можно смотреть в эфире телеканала в 22:00 мск или на официальном сайте в это же время.

Расписание выхода серий:

1-я серия — 4 ноября

2-я серия — 5 ноября

3-я серия — 6 ноября

4-я серия — 8 ноября (19:45)

7 ноября показ сериала был отменен из-за трансляции выступления президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай».

5-я серия — 11 ноября

6-я серия — 12 ноября

7-я серия — 13 ноября

8-я серия — 14 ноября (заключительная)

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась на Первом канале 29 октября 2012 года. Всего в каждом из 10-ти сезонов было снято восемь серий, исключение составил второй сезон («Палач», 10 серий).

Все серии 10 сезона можно смотреть онлайн на платформе Okko. Для бесплатного просмотра наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Мосгаз» и выбирайте подходящий сайт (в адресе должна присутствовать надпись lordfilm).

Жанр — детектив, криминал.

Страна — Россия.

Режиссеры — Евгений Звездаков.

В главных ролях — Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов.

Фото: Okko.