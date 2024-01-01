Расписание матчей 15-го тура РПЛ сезона 2024/2025

Сегодня, 05:53 Автор: Андрей Моисеев

В 15-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/2025 не будет ни одного матча с приставкой «супер».

Лидер чемпионата «Краснодар» проведет матч в гостях против «Рубина» («Матч ТВ»), занимающий вторую строчку «Зенит» будет играть в гостях с «Ахматом».

«Локомотив» сыграет в Москве с «Факелом», московское «Динамо» встретится с «Пари НН» («Матч ТВ»), «Спартак» примет на своем поле «Акрон», ЦСКА отправится в гости к «Крыльям Советов».

Расписание матчей 15-го тура РПЛ:

9 ноября: 14:00 Локомотив – Факел, 16:30 Динамо Мх – Оренбург, 19:00 Ростов – Химки, 19:30 Динамо М – Пари НН.

10 ноября: 13:00 Крылья Советов – ЦСКА, 15:15 Спартак – Акрон, 17:30 Ахмат – Зенит, 19:45 Рубин – Краснодар.