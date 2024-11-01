HR Новости

«Преступление и наказание» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 06:24 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Преступление и наказание

Очередная экранизация классического произведения Федор Михайловича Достоевского. В новой телеверсии романа «Преступление и наказание» действие будет происходить в Санкт-Петербурге в XXI веке. Роль Родиона Раскольникова исполнит Иван Янковский.

Премьера сериала «Преступление и наказание» состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 2 ноября 2024 года. В первый день показали первые четыре серии картины.

Всего запланирован показ 10 серий, оставшиеся шесть эпизодов будут доступны для просмотра 30 ноября.

Смотреть бесплатно онлайн: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Преступление и наказание 2024» и выбирайте работающий сайт для просмотра (в адресе должно присутствовать слово lordfilm).

Жанр — драма, криминал.

Режиссер — Владимир Мирзоев.

Страна — Россия.

Актеры — Иван Янковский, Любовь Аксенова (Дуня Раскольникова), Тихон Жизневский (Дмитрий Разумихин), Владимир Мишуков (Порфирий Петрович), Алена Михайлова (Софья Семеновна Мармеладова), Владислав Абашин (Аркадий Иванович Свидригайлов), Юлия Снигир (Марфа Петровна), Виктория Толстоганова (Катерина Ивановна Мармеладова).

Фото: Кинопоиск.
Читайте также:

  • «Дайте шоу» (2024): смотреть онлайн, дата выхода сериала
  • «Последний богатырь. Наследие» (2024) 8 серия: смотреть онлайн
  • «Триггер» (2024) 3 сезон: смотреть онлайн, дата выхода сериала
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Где находится Пятигорск на карте: взрыв газа в жилом доме
    «Комбинация» (2024): смотреть сериал онлайн
    Капризов возглавил список бомбардиров НХЛ сезона 2024/2025
    Футбол на «Матч ТВ» 9 ноября смотреть онлайн
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
    Карта Донецкой области с городами и поселками
    «Преступление и наказание» (2024): смотреть сериал онлайн
    «Жить жизнь» 2 сезон: смотреть онлайн, дата выхода сериала
    Расписание матчей 15-го тура РПЛ сезона 2024/2025
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025 на сегодня


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru