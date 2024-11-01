Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 07:16 Автор: Андрей Моисеев

С 1 по 3 ноября состоялись матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), «Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Рубин» (1:0), «Зенит» выиграл на своем поле у махачкалинского «Динамо» (2:1).

ЦСКА уступил в дерби «Спартаку» (0:2), «Акрон» победил «Крылья Советов» (2:0), «Ахмат» проиграл в Грозном «Пари НН» (0:2).

В матче «Факел» – «Химки» победитель не был определен (1:1), «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» (4:0).

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 после 14-го тура выглядит следующим образом.

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Расписание матчей 15-го тура:

9 ноября: 14:00 Локомотив – Факел, 16:30 Динамо Мх – Оренбург, 19:00 Ростов – Химки, 19:30 Динамо М – Пари НН.

10 ноября: 13:00 Крылья Советов – ЦСКА, 15:15 Спартак – Акрон, 17:30 Ахмат – Зенит, 19:45 Рубин – Краснодар.