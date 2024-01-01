Футбол на «Матч ТВ» 9 ноября смотреть онлайн

Сегодня, 07:56 Автор: Андрей Моисеев

Федеральный телеканал «Матч ТВ» в субботу, 9 ноября, покажет в прямом эфире два футбольных матча.

В 19:15 мск запланирован показ поединка чемпионата России по футболу. В 15 туре московское «Динамо» будет принимать на своем поле «Пари НН». Подопечные Марцела Лички занимают четвертое место в турнирной таблице и на 12 очков опережают нижегородцев.

Смотреть футбол онлайн в прямом эфире можно на официальном сайте телеканала.

В 22:40 «Матч ТВ» будет транслировать игру итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Торино». Последнее туринское дерби завершилось нулевой ничьей, а до этого в трех играх подряд побеждал «Ювентус». «Торино» после неплохого старта (три победы и две ничьи) проиграл пять из последних шести играх.