Капризов возглавил список бомбардиров НХЛ сезона 2024/2025

Сегодня, 09:31 Автор: Андрей Моисеев

Список самых результативных игроков регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 возглавил нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На счету хоккеиста 9 шайб и 18 результативных передач в 14 матчах.

Второе место занимает канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» (6+19), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» (11+12).

На четвертом месте находится защитник «Колорадо» Кейл Макар (5+18), замкнул пятерку лидеров форвард «Флориды» Сэм Райнхарт (11+11).

Артемий Панарин занимает 9-е место в списке лучших по системе «гол+пас» (9+10), на 14-й строчке Евгений Малкин из «Питтсбурга» (5+13).