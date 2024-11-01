«Комбинация» (2024): смотреть сериал онлайн

Сегодня, 10:26 Автор: Андрей Моисеев

История создания популярной в начале 90-х группы «Комбинация». Первую в СССР женскую группу создали бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин в исполнении Никиты Кологривого и композитор Виталий Окороков.

Интересные факты: Павел Прилучный сыграл мужа Алены Апиной, продюсера Александра Иратова; дочь Натальи Шишининой от второго брака, Ульяна Кравец, играет в сериале роль своей матери.

Премьера состоялась в пятницу, 6 сентября 2024 года, в онлайн-кинотеатре Wink. В первый день показали одну серию, новые выходили еженедельно по четвергам.

Расписание выхода серий:

1-я серия — 6 сентября

2-я серия — 12 сентября

3-я серия — 19 сентября

4-я серия — 26 сентября

5-я серия — 3 октября

6-я серия — 10 октября

7-я серия — 17 октября

8-я серия — 24 октября (заключительная)

Смотреть бесплатно онлайн: наберите в поиске Яндекса «Лордфильм зеркало Комбинация» и выбирайте подходящий сайт для просмотра (в адресе должно присутствовать слово lordfilm).

Жанр — биография, драма, комедия, музыка.

Режиссер — Никита Власов.

Страна — Россия.

Актеры — Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин.

Фото: Wink.