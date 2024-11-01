«Золотая коллекция»: смотреть онлайн, программа передач

Сегодня, 12:08 Автор: Андрей Моисеев

Популярный среди телезрителей телеканал «Золотая коллекция» специализируется на показе классических фильмов советского периода, снятых киностудией «Мосфильма. Также в сетке вещания современные картины и сериалы, снятые при участии ВГТРК.

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Программа передач «Золотая коллекция» на сегодня, 9 ноября:

04:45 Парад планет

06:10 Весёлая карусель

06:30 Младший брат

06:35 Пеппи Длинныйчулок

09:00 Пропало лето

10:25 Зелёный фургон

13:00 Два капитана

21:20 Мосфильм. Золотой век. Мосфильм Каскадерный

21:30 Вас ожидает гражданка Никанорова

23:00 Осень

00:45 Кадриль

02:05 Скорый поезд

03:40 Жестокость