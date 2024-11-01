«Золотая коллекция»: смотреть онлайн, программа передач

Популярный среди телезрителей телеканал «Золотая коллекция» специализируется на показе классических фильмов советского периода, снятых киностудией «Мосфильма. Также в сетке вещания современные картины и сериалы, снятые при участии ВГТРК.
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Программа передач «Золотая коллекция» на сегодня, 9 ноября:
04:45 Парад планет
06:10 Весёлая карусель
06:30 Младший брат
06:35 Пеппи Длинныйчулок
09:00 Пропало лето
10:25 Зелёный фургон
13:00 Два капитана
21:20 Мосфильм. Золотой век. Мосфильм Каскадерный
21:30 Вас ожидает гражданка Никанорова
23:00 Осень
00:45 Кадриль
02:05 Скорый поезд
03:40 Жестокость