«Вашингтон» — «Сент-Луис»: смотреть онлайн матч НХЛ

Сегодня, 12:26 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на 10 ноября «Вашингтон Кэпиталз» встретится на своем льду с «Сент-Луис-Блюз». Поединок в штате Миссури начнется в 03:00 по московскому времени.

Смотреть онлайн: прямую трансляцию матча можно смотреть в паблике ВКонтакте NHL Republic.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил восемь шайб в текущем сезоне и делит первое место в команде по этому показателю с Коннором Макмайклом. По системе «гол+пас» российский хоккеист набрал 16 очков.

На счету Овечкина на данный момент 861 шайба и он на 33 гола отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

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«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» расположился на 9-й строчке в турнирной таблице Запада.

Фото: Sports Illustrated.