Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей Сегодня, 19:49 Автор: Андрей Моисеев









В воскресенье, 10 ноября, состоялисьтри матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025. Приводим их результаты. ЦСКА – Лада (4:1), Куньлунь Ред Стар – Спартак (1:5), Динамо Мн – Северсталь (3:1). Турнирная таблица КХЛ на 11 ноября выглядит следующим образом. Расписание матчей КХЛ: 11 ноября: 12:00 Амур – Трактор, 12:30 Адмирал – Автомобилист, 16:30 Авангард – СКА, 19:00 Нефтехимик – Барыс, 19:00 Торпедо – ХК Сочи. 12 ноября: 17:00 Салават Юлаев – Лада, 19:30 Витязь – Северсталь, 19:30 Спартак – Локомотив.

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Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей











Источник: HR Новости











