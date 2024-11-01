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Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 19:49 Автор: Андрей Моисеев




В воскресенье, 10 ноября, состоялисьтри матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025. Приводим их результаты.

ЦСКА – Лада (4:1), Куньлунь Ред Стар – Спартак (1:5), Динамо Мн – Северсталь (3:1).

Турнирная таблица КХЛ на 11 ноября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание матчей КХЛ:

11 ноября: 12:00 Амур – Трактор, 12:30 Адмирал – Автомобилист, 16:30 Авангард – СКА, 19:00 Нефтехимик – Барыс, 19:00 Торпедо – ХК Сочи.

12 ноября: 17:00 Салават Юлаев – Лада, 19:30 Витязь – Северсталь, 19:30 Спартак – Локомотив.
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    Источник: HR Новости







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