Карта Украины с областями и городами, граница с Россией

Граница России и Украины:
Карта Украины с границами областей и крупными городами по состоянию на ноябрь 2024 года.
Красным цветом указана граница России и Украины с учетом вхождения в РФ Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.
Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная во времена СССР между двумя республиками имела длину 1974 км.
Со стороны России с Украиной граничат новые территории, а также Брянская (350 км), Курская (245 км) и Белгородские области (540 км).
Фото: Google Карты.